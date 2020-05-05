  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya’da film gibi polis şüpheli kovalamacası

Malatya’da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayı sonrası ’polisin dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, bir süre yaşanan kovalamacanın ardından otomobili bırakarak kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 00:12:12 -
Malatya’da film gibi polis şüpheli kovalamacası

Malatya’da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayı sonrası ’polisin dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, bir süre yaşanan kovalamacanın ardından otomobili bırakarak kaçtı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Orduzu Mahallesi 1. Ara sokakta bölgeye otomobil ile gelen kişi ya da kişilerce bir ikamete silahlı saldırı düzenlendi. İkametin isabet aldığı olayda, olayın şüphelileri otomobil ile kaçmaya çalışırken, araç sürücüsünün dur ihtarına uymaması üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli şahıslar aracı Beydağı Mahallesi Akdağ sokak üzerinde terk ederek dağlık alana doğru kaçtı. Terk edilen aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, bir süre sonra olay yerine gelen 2 kişi aracı kullananların kendileri olduğunu ve olayla ilgili bağlantılarının bulunmadığını ileri sürdü.


Araçta detaylı inceleme yapan ekipler aracı otoparka çerken şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Bu olayın ardından Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi Sıhhat Sokak’ta yaşanan silahlı saldırı olayında ise pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda Ö.Y. yaralanırken, olayın şüphelisi S.T. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


İki olayla da ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı