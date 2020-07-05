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Yerel

Malatya'da feci kaza! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, ağır yaralılar var

Malatya-Elazığ kara yolunda seyir halindeki bir aracın yol kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına çarparak devrilmesi sonucu araç içerisindeki 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 13:31:00 -
Malatya'da feci kaza! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, ağır yaralılar var

Malatya'nın Kale ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Abdulvasi Çiçek (45) yönetimindeki 41 PC 152 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Elazığ kara yolu Erenli mevkisinde yol kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına çarparak devrildi.

Araçta bulunan 5 yaşındaki Mehmet Ali Ercan ile Sultan Ercan (28), Hediye Sezer (43), Erdem Ercan (34) ve Ramazan Biçimli (17) yaralandı.

Minik bedeni daha fazla dayanamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Ercan, müdahale rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

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