Malatya’da deprem son dakika! Depremde yıkılan bina oldu mu?

Son depremler nerede olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En son deprem nerede oldu? sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Son dakika haberine göre Malatya'da saat 10.31'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliği 6,99 kilometre olarak açıkladı. Son Dakika deprem haberine göre saat 10.31'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi.

Deprem nerede oldu?

Sabah saatlerinde Balıkesir'de meydana gelen artçı deprem ardından bir sarsıntı haberi de Malatya'dan geldi. Balıkesir'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Balya olurken, derinliği 5.0 kilometre olarak belirlendi. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan bir diğer depremin şiddeti ise 3.3 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün içerisinde Balıkesir, Denizli, Muğla, Muş, Tekirdağ, Aydın, Adana, Antalya Kütahya, Çanakkale, Sakarya, Malatya, Ankara, Van ve Çorum'da şiddetleri 1. 3 ila 3. arasında değişen artçı sarsıntılar meydana geldi. Merkez üssünün Malatya Duruldu olduğu depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son depremler nerede oldu?