Malatya'da deprem! Türkiye büyük deprem tehlikesini konuşurken, Malatya'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi,Malatya Arguvan'da saat 08:04'te yerin 10 kilometre altında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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