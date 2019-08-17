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Malatya'da deprem!

Türkiye büyük deprem tehlikesini konuşurken, Malatya'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:56
Malatya'da deprem!

Malatya'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi,Malatya Arguvan'da saat 08:04'te yerin 10 kilometre altında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:56
  1. deprem
  2. Kandilli Rasathanesi
  3. Malatya Arguvan

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