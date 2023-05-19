Malatya'da deprem
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 11.23'te merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 12.56 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişeye neden oldu. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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