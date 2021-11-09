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Gündem Malatya'da çöken binayla ilgili Vali Baruş'tan flaş açıklama!
Gündem

Malatya'da çöken binayla ilgili Vali Baruş'tan flaş açıklama!

Malatya Valisi Aydın Baruş, çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Baruş, şu ana kadar 13 vatandaşın kurtarıldığını, 2 kişinin de kendi çabasıyla kurtulduğunu ifade etti. Baruş, hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 19:57:00 -
Malatya'da çöken binayla ilgili Vali Baruş'tan flaş açıklama!

Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 16.50 sıralarında çöken 2 katlı binayla ilgili son durumu paylaşan Malatya Valisi Aydın Baruş, “Şu ana kadar enkaz altından 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkartıldı. Yaralılardan 2’sinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ama hayati tehlikeleri yok. 3 kişi de kendi imkanlarıyla kurtulmuş. Bina çevre ve şehircilikten herhangi bir hasar tespiti yok. Depremde ağır bir hasarı yok. Üstünde durduğumuz bir tadilat ihtimali gelen bilgiler o yöndedir. Görgü tanıklarının bilgilerine göre içeride çok fazla vatandaş yok. Ama çalışmalar devam ediyor. Ekiplerimiz bir kişinin sesinin duyulduğu ve enkaz altındakilere ulaşılmaya çalışıldığını aktardı” diye konuştu.

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