  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Malatya’nın Darende ilçesinde bir mahallede 14 Nisan’da başlayan karantina süreci sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 01:43:43 -
Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Malatya’nın Darende ilçesinde bir mahallede 14 Nisan’da başlayan karantina süreci sona erdi.


Malatya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Darende ilçesine bağlı Aşağıulupınar Mahallesine bağlı Sarılar Mevkiinde korona virüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 Nisan 2020 tarihinde karantina uygulaması başlatıldığı anımsatıldı.


Valilik açıklamasında 8 hane 45 nüfusa sahip bölgede, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 4 Mayıs 2020 tarihi saat 21.00 itibarıyla karantina kararının kaldırılmasına karar verildiği açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı