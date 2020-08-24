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Aktüel Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:17:06 -
Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu mahalle için 24 Ağustos 2020 tarihi saat 14.00'ten itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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