Malatya'da art arda iki deprem Malatya'da sabah saatlerinde art arda iki korkutan deprem meydana geldi. Depremin ilki Hekimhan'da meydana gelirken ikincisi Arguvan ilçesinde kaydedildi.

Malatya'da sabah saatlerinde art arda iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre merkez üssü Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 08:51'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,9 km altında gerçekleşti. Hekimhan'da da deprem oldu Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre sabah saat 07:46'da merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5,3 km altında gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü ilk olarak 3,9 şiddetinde açıklarken daha sonra 3,7 olarak güncelledi.

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