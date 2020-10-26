  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da aranan PKK/KCK şüphelisi yakalandı
Aktüel

Malatya'da aranan PKK/KCK şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:22:58 -
Malatya'da aranan PKK/KCK şüphelisi yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen "Huzur" uygulamasında, aranan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bulunduğu 7 farklı bölgede 602 personelle "Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 4 bin 825 kişinin Genel Bilgi Taraması sorgusu yapılırken, 95 umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlendi, 1 kafe sahibi hakkında sosyal mesafeye uymamaktan ve alkol sunum belgesi olmadan alkol sunumu yapmaktan tutanak düzenlendi.

Bu arada, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan bir şüpheli de uygulama kapsamında gözaltına alındı.

Öte yandan, karantinada olması gerekirken kurallara uymadığı tespit edilen 12 kişi için gerekli işlemler yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!
Gündem

ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fox News'a verdiği röportajda, ABD'li muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerine "Türkiye biz..
Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı
Dünya

Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Rusya’ya karşı uygulanan aşırı sayıda yaptırımlardan şikayetçi oldu. O’Brien, yeni yap..
Türk ürünleri ''lojistik merkezleri'' ile dünya pazarlarına daha kolay ulaşacak
Ekonomi

Türk ürünleri ''lojistik merkezleri'' ile dünya pazarlarına daha kolay ulaşacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk ürünlerinin dış pazarlara en hızlı ve uygun maliyetlerle ulaştırılmasını amaçlayan yurt dışı lojistik mer..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay