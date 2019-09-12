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Malatya’da Antosiyaninli ürünler konferansı verilecek

Malatyalı bilim insanı Prof.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:22
Malatya’da Antosiyaninli ürünler konferansı verilecek

Malatyalı bilim insanı Prof.Dr. İhsan Kara tarafından geliştirilen antosiyaninli fonksiyonel gıda maddesi düzenlenecek konferans ile Malatyalılara anlatılacak.


Türkiye’de her 3 kişiden 1’inin fazla kilolu veya obez olduğu ve obezitenin en önemli nedenlerinden birinin ise yanlış beslenme alışkanlığı olduğu biliniyor. Bu kapsamda yola çıkan ve kendi bünyesinde çalışmalar yürüten SANKARA Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi anti-diyabetik özellikleri olan antosiyaninli fonksiyonel gıda maddesi geliştirdi. Şeker ve tansiyon hastalarının rahatlıkla tüketebileceği ürünün tanıtımı için Prof. Dr. İhsan Kara, Can Kayacılar ve Ali Arslan Malatya’da vatandaşla buluşacak. 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 19.00’da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda gerçekleştirilecek olan “Beyin Beden ve Beslenme ile Mor Meyve, Mor Sebze ve Mor Ekmek” konulu konferansa katılımın yoğun olması bekleniyor.


Her 5 kişiden birinin diyabet hastası olduğu Malatya’da, antosiyaninlerle zenginleştirilen ürünlerin faydalarının anlatılacağı konferansta uzman isimler merak edilen tüm detayları enine boyuna masaya yatıracak.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:22
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