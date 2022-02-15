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Spor Malatya'da Antalya hazırlıkları başladı
Spor

Malatya'da Antalya hazırlıkları başladı

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 26. haftasında evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki yaptığı antrenmanla başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 20:15:00 -
Malatya'da Antalya hazırlıkları başladı

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 26. haftasında evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlanan futbol sorumlusu Adem Büyük'ün tedavisi sürüyor.

Takım, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmana teknik ekip gözetiminde çıktı.

Futbolcular, antrenmanda düz koşu, ısınma ve çeşitli çalışmalar yaptı.

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