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Gündem Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Gündem

Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 18.33'te 7 kilometre derinlikte 5.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 19:13:00 -
Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 18.33'te 7 kilometre derinlikte 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu sabah Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından bin 541 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 733 kişi de yaralandı.

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