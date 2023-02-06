Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 18.33'te 7 kilometre derinlikte 5.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 18.33'te 7 kilometre derinlikte 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bu sabah Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından bin 541 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 733 kişi de yaralandı.
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