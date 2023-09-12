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Yerel Malatya'da 46 kilo esrar ele geçirildi
Yerel

Malatya'da 46 kilo esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-09-12 03:18:00 -

Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 Kilo 385 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Mardin İl Emniyeti koordinesinde Kale ilçesi uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 çuval içerisinde 15 paket halinde 46 kilo 385 gram esrar maddesi ile 1 adet kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 16 bin 685 TL ele geçirildi.

Olay da gözaltına alınan 3 zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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