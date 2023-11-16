Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Uluköy ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Malatya'nın Uluköy ilçesinde saat 01.32'de yerin 5 kilometre altında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Malatya'nın Uluköy ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Malatya'nın Uluköy ilçesinde saat 01.32'de yerin 5 kilometre altında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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