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Malatya’da 4 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçak sigara satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:22
Malatya’da 4 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem yapıldığı ifade edildi. Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan denetim ve uygulamalarda haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 18 kişi yakalandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 14:22
  1. Malatya
  2. kaçak sigara
  3. operasyon
  4. polis

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