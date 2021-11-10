Malatya’da 3 kişi tutuklandı: 2 katlı binanın çökmesinden sorumlu tutuldu!

Malatya’da iki katlı binada yaşanan göçüğe ilişkin gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2 katlı bir binada "tadilat nedeniyle" göçük meydana geldi. Arama-kurtarma çalışmalarında 13 kişi yaralı kurtarıldı.

Yaptırdığı tadilat nedeniyle binanın çökmesine neden olmakla suçlanarak 3 işçisi ile birlikte gözaltına alınan iş yeri sahibi Hikmet Doğan ve yanında çalıştırdığı 2 işçi tutuklandı.

Enkazın kaldırılması çalışmaları yeniden başladı

Çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış ve binanın bir kısım enkazı kaldırılmıştı. Kalan enkazın kaldırılması için çalışmalara yeniden başlandı.

Polis ve belediye ekiplerince enkazın bulunduğu cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı alanda iş makinelerince enkaz kaldırma işlemi gerçekleştirilirken, itfaiye ekiplerince de alana su püskürtülüyor.





