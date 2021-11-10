  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi başladı! Karamollaoğlu bakın neler isteyecek

Saniyeler içinde belirdi ve birden yok oldu! Kılıçdaroğlu’nun arkasına dikkat

Euronews’in ‘Mustafa Kemal’ haberi sosyal medyayı salladı! Atatürk ticareti yapan sitelerden ses yok

Yabancı araştırmacılar bu eseri görmek için Sivas’a geliyor

İsrail Büyükelçisini hemen kaçırdılar! Şoke eden gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk, CHP'nin kapısından içeri sokulur muydu

İşsizlik geriliyor, solaklar deliriyor

‘Popüler kültürün çömez tuzakçısı’ ağababalarının izinde! Şarkıcı parçası Bieber'den başörtüsü rezilliği

Lütfü Türkkan'ın küfrü anketlere bakın nasıl yansıdı

"Biz sana tapıyoruz! Varsın, Teksin, Yaratansın!" (Haşa)
Gündem Malatya’da 3 kişi tutuklandı: 2 katlı binanın çökmesinden sorumlu tutuldu!
Gündem

Malatya’da 3 kişi tutuklandı: 2 katlı binanın çökmesinden sorumlu tutuldu!

Malatya’da iki katlı binada yaşanan göçüğe ilişkin gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 18:23:00 - 2021-11-10 18:26:24
Malatya’da 3 kişi tutuklandı: 2 katlı binanın çökmesinden sorumlu tutuldu!

Malatya’da iki katlı binada yaşanan göçüğe ilişkin gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 4 kişiden  3’ü  tutuklandı. 

Merkez Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2 katlı bir binada "tadilat nedeniyle" göçük meydana geldi. Arama-kurtarma çalışmalarında 13 kişi yaralı kurtarıldı.

Yaptırdığı tadilat nedeniyle binanın çökmesine neden olmakla suçlanarak 3 işçisi ile birlikte gözaltına alınan iş yeri sahibi Hikmet Doğan ve yanında çalıştırdığı 2 işçi tutuklandı.

Enkazın kaldırılması çalışmaları yeniden başladı

Çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış ve binanın bir kısım enkazı kaldırılmıştı. Kalan enkazın kaldırılması için çalışmalara yeniden başlandı.

Polis ve belediye ekiplerince enkazın bulunduğu cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı alanda iş makinelerince enkaz kaldırma işlemi gerçekleştirilirken, itfaiye ekiplerince de alana su püskürtülüyor.



 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyada 8 ülkede var! Türkiye yapılamaz denileni yaptı
Teknoloji

Dünyada 8 ülkede var! Türkiye yapılamaz denileni yaptı

MKEK 76/62 mm deniz topu kara testleri başarıyla gerçekleştirildi. Topun üretime geçmesiyle birlikte Türkiye'nin dünyada deniz topu seri üre..
İran'ı sarsan saldırı! Kimliği belirsiz savaş uçakları bir anda vurdu
Dünya

İran'ı sarsan saldırı! Kimliği belirsiz savaş uçakları bir anda vurdu

Suriye'de kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından İran güçlerine saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 İranlı öldürüldü.
Ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatı 5 lt kaç para? En ucuz Ayçiçek yağı ne kadar?
Ekonomi

Ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatı 5 lt kaç para? En ucuz Ayçiçek yağı ne kadar?

Ayçiçek yağı 2021 fiyatı merak ediliyor. Korona salgını sürecinin henüz atlatılamaması dünya genelinde başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay