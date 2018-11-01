0553 313 94 23
impression

Malatya'da 20 kilo esrar ele geçirildi

Malatya'da Narkotik polisi tarafından düzenlenen uygulamada durdurulan bir araçtan toplam 20 kilo esrar ele geçirildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:45
Malatya'da 20 kilo esrar ele geçirildi

Malatya'da polis tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 20 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobili durdurup arayan ekipler, ayrı ayrı paketler halinde 20 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 15:45
  1. Malatya
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Esrar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erkan Tan’dan Fatih Portakal’a: 3’üncü havalimanının o kulesi var ya o kulesi...
    1. Erkan Tan’dan Fatih Portakal’a: 3’üncü..
    2. Boğazda şık lansman
    3. BM'den kritik atama! Artım tüm gözler..
    4. Balyoz davası savcısı Kırbaş'ın cezası..
    5. Hamilelikte iyot eksikliği
    6. Kız kardeşiyle konuşan kişiyi bıçakladı
    7. FETÖ'den 17-25 Aralık sonrası yeni..
    8. MR çektirmekte birinciyiz
    9. İyi Parti, Kaşıkçı olayında savcıyı..
    10. Nazarbayev Suudileri ülkesine davet etti
    11. Dere kenarında baygın halde bulunan..
    12. TSK açıkladı! 5 terörist öldürüldü
    13. Malatya'da 20 kilo esrar ele geçirildi
    14. İlginç itiraf: En tehlikeli ülke..
    15. ABD'den İran'a yaptırım açıklaması!..
    16. Komşuda kritik gelişme! Erken seçime..
    17. Lucescu'dan Kasımpaşa'ya ziyaret
    18. 'Haşlarım, oldu bitti..' demekle..
    19. Bakan Albayrak: İlk kez ilk 10'da yer..
    20. Fenerbahçe, genç yıldızla sözleşme..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları