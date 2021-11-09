  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Malatya yıkılan binada yaralananların isimleri | Malatya göçük altında olanların isimleri
Gündem

Malatya yıkılan binada yaralananların isimleri | Malatya göçük altında olanların isimleri

Malatya yıkılan binadan kurtarılanların isimleri | Malatya’da bir bina çöktü. Enkazdan 13 kişinin çıkarıldığı açıklandı. Pek çok kişi enkazdan çıkarılan yaralıların kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, enkazdan çıkarılan yaralıların isimleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-09 19:51:00 -
Malatya yıkılan binada yaralananların isimleri | Malatya göçük altında olanların isimleri

Malatya’da gün boyu tadilat yapıldığı öne sürülen 50 yıllık bir bina çöktü. Binada kaç kişi olduğu ve enkazda olanların isimleri araştırılmaya başladı. Peki, yaralıların isimleri açıklandı mı?

Malatya yıkılan binada yaralananların isimleri | Malatya göçük altında olanların isimleri

Malatya'da merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve altında iş yerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Binada başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cepheden de başlandı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek, bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, göçük öncesinde binada 20 kişinin olduğunu tahmin ettiklerini, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Binanın kolonunun kesildiği yönündeki iddialar için Vali Baruş, “Malatya'da yaşanan depremden sonra hasar tespit çalışması yapılmış. O zaman ki rapora göre  binada bir hasar olmadığı tespit edilmiş. Ancak araştırma yapıldıktan sonra kesin bir sonuca ulaşabiliriz.  Binada tadilat yapılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Binada yapılan bir çalışmadan dolayı hasar oluştuğu ve çökmenin bu nedenle meydana gelmiş olduğu tahmin ediliyor" dedi.

İl Sağlık Müdürü Recep Bentli de İnönü Caddesi'ndeki çöken binanın enkazından şu ana kadar 13 yaralının çıkarıldığını belirtti.

Yaralılardan 2'sinin Turgut Özal Tıp Merkezi, 11'inin ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini veren Bentli, "13 yaralıdan 11'inin durumu iyi, 2'sinin orta." diye konuştu.

Binadan yaralı olarak çıkarılanların isimleri ise henüz açıklanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Şimşirgil'den kötü haber! Yusuf Kaplan duyurdu
Gündem

Ahmet Şimşirgil'den kötü haber! Yusuf Kaplan duyurdu

Ünlü tarihçi Ahmet Şimşirgil yeni tip koronavirüse yakalandı. Kötü haberi yazar Yusuf Kapkan duyurdu.
Lütfü Türkkan'a kızıp İYİ Parti'den istifa etme kararı aldı
Siyaset

Lütfü Türkkan'a kızıp İYİ Parti'den istifa etme kararı aldı

Bir şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a kızan İYİ Parti Mardin İl Disiplin Kurulu üyesi ve şehit kardeş..
Dünyaya damgasını vurmuştu! Diriliş Ertuğrul ile ilgili flaş gelişme
Medya

Dünyaya damgasını vurmuştu! Diriliş Ertuğrul ile ilgili flaş gelişme

Dünyaya damgasını vuran Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili flaş gelişme yaşandı. "Diriliş Ertuğrul" dizisi oyuncuları Celal Al ve Emre Üçtepe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay