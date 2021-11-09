Malatya’da gün boyu tadilat yapıldığı öne sürülen 50 yıllık bir bina çöktü. Binada kaç kişi olduğu ve enkazda olanların isimleri araştırılmaya başladı. Peki, yaralıların isimleri açıklandı mı?

Malatya yıkılan binada yaralananların isimleri | Malatya göçük altında olanların isimleri

Malatya'da merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve altında iş yerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Binada başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cepheden de başlandı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek, bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, göçük öncesinde binada 20 kişinin olduğunu tahmin ettiklerini, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Binanın kolonunun kesildiği yönündeki iddialar için Vali Baruş, “Malatya'da yaşanan depremden sonra hasar tespit çalışması yapılmış. O zaman ki rapora göre binada bir hasar olmadığı tespit edilmiş. Ancak araştırma yapıldıktan sonra kesin bir sonuca ulaşabiliriz. Binada tadilat yapılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Binada yapılan bir çalışmadan dolayı hasar oluştuğu ve çökmenin bu nedenle meydana gelmiş olduğu tahmin ediliyor" dedi.

İl Sağlık Müdürü Recep Bentli de İnönü Caddesi'ndeki çöken binanın enkazından şu ana kadar 13 yaralının çıkarıldığını belirtti.

Yaralılardan 2'sinin Turgut Özal Tıp Merkezi, 11'inin ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini veren Bentli, "13 yaralıdan 11'inin durumu iyi, 2'sinin orta." diye konuştu.

Binadan yaralı olarak çıkarılanların isimleri ise henüz açıklanmadı.