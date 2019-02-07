Malatya yarın okullar tatil mi son dakika Malatya kar tatili 8 Şubat

Malatya’da yarın okullar tatil mi valilik. Kar ve soğuk hava yurdun büyük bir bölümünde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 8 Şubat Cuma günü Malatya’da okulların tatil olup olmayacağı hem öğrenci hem de veliler tarafından merak ediliyor. Peki Malatya yarın okullar tatil mi son dakika, Malatya’da yarın okul tatil mi? Malatya’da yarın okullar var mı? Malatya Valiliği yarın okullar tatil açıklaması geldi mi?

Malatya, Sivas ve Elazığ’da kar yağışı hayatı zorlaştırıyor. Akşam hissedilecek sıcaklık eksi derecelere kadar düşerken, öğrenci ve öğretmenlerin gözleri ise valilikten gelecek bir kar tatili haberine çevrildi. Karın etkisini arttırdığı Elazığ'da da durum bu şekilde ve yağan kar çoğu yolun kapanmasına neden oldu.

Malatya’da okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Hava durumunda ise parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Elazığ, Malatya ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Malatya’da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Malatya Valiliğinden henüz bir açıklama yapılmadı.