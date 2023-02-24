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Gündem Malatya Valiliği'nden yıkılan binalar ilgili flaş karar! Türkiye’ye duyuruldu: Dikkat çeken açıklaması
Gündem

Malatya Valiliği'nden yıkılan binalar ilgili flaş karar! Türkiye’ye duyuruldu: Dikkat çeken açıklaması

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan bina sayısının 3 bin 670 olduğunu bildirdi. Dikkat çeken haberi böyle duyurdu! İşte detayları...

Yeniakit Publisher
2023-02-24 20:47:00 - 2023-02-24 20:57:12
Malatya Valiliği'nden yıkılan binalar ilgili flaş karar! Türkiye’ye duyuruldu: Dikkat çeken açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte son durum hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, bugün itibarıyla 3 bin 670 binanın yıkıldığı, 22 bin 326 ağır hasarlı, 2 bin 205 orta hasarlı binanın tespit edildiği, acil yıkılacak bina sayısının ise 358 olduğu belirtildi.

Kentte şu ana kadar 54 binanın enkazının kaldırıldığı, 16 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, kentte kurulan 3 bin 6 çadırda 18 bin 730, kapalı alanlarda 6 bin 395 kişinin konakladığı, 23 bin 954 çadırın da dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, günlük 446 bin 425 porsiyon sıcak yemek verildiği kaydedildi.

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