  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ya Kahhar! İsrail askerinin Gazze sınırındaki hazırlığı böyle görüntülendi

Lübnanlılar dikenli telleri aşarak Filistin'e giriyor!

Terör devleti İsrail, 1 hamile kadın ve 4 çocuğun bulunduğu 6 kişilik aileyi katletti!

Avukat Gülden Sönmez: Gazze katliamlarının sorumluları, Mavi Marmara'da kan döken suçlular hesap vermeli

Yenilen pehlivan güreşe doymaz! Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' çağrısı

Millet sağlık derdinde Meral Akşener seçim derdinde!

Silahlı İsrail askerine cansiperane direniş gösteren Filistin gençleri İsrail'i yakacak!

Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal 'İsrail' adımı! Türkiye'den sert tepki geldi

İsrail'in 'Filistinli' katliamı! Şehit sayısı 122'ye yükseldi

İşte zalim İsrail'i kalbinden vuran silahlar
Kayseri'de ev baskını! Çatışma çıktı: Yaralılar var
Sevmeye giden vatandaşlara uyarı: Çok tehlikeli, sakın yaklaşmayın!
İngiliz vekillerden Türkiye şikayeti
PFDK'dan Beşiktaşlı 2 futbolcuya ceza!
Eğitim Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Üniversite taban puanları ve kontenjan sayısı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hedefledikleri üniversiteye girebilmek için yoğun şekilde sınava hazırlanan öğrenciler internette üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 23:24:00 -
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

ÖSYM Başkanlığı, 2021-YKS 1. oturumunun (TYT) 26 Haziran’da yapılacağını bildirdi. ÖSYM’nin açıklamasından sonra Malatya’da bulunan üniversitelerin taban ve yüzdelik puanları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'da 32. Bölüm öncesi flaş gelişme! Faysal ölüyor mu?
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da 32. Bölüm öncesi flaş gelişme! Faysal ölüyor mu?

TRT 1'in reyting rekortmeni tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 32. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sencer'in Faysal'ı mağlup edi..
Gazze'de çocuklar ölürken bakın o ne yapıyordu! Tepki yağıyor
Dünya

Gazze'de çocuklar ölürken bakın o ne yapıyordu! Tepki yağıyor

İsrail'in Gazze'de kadın, çocuk demeden sivilleri katlettiği saatlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sosyal medya ..
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri lokomotif vazifesi görüyor
Ekonomi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri lokomotif vazifesi görüyor

Türkiye’de teknolojik bilginin üretilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, ileri teknolo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay