Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Üniversite taban puanları ve kontenjan sayısı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hedefledikleri üniversiteye girebilmek için yoğun şekilde sınava hazırlanan öğrenciler internette üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM Başkanlığı, 2021-YKS 1. oturumunun (TYT) 26 Haziran’da yapılacağını bildirdi. ÖSYM’nin açıklamasından sonra Malatya’da bulunan üniversitelerin taban ve yüzdelik puanları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.