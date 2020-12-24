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Ekonomi Malatya Ticaret Borsası
Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

Jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 33 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:57:30 -
Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo natürel kuru kayısı Kg33,0033,00
1 No'lu şekerpare kayısı Kg25,0030,00
Kuru kayısı Kg20,0030,00
Gün kurusu kayısı Kg25,0025,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,005,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg30,0030,00
Arpa Kg 1,201,45
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