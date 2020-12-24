Malatya Ticaret Borsası
Jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 33 liradan işlem gördü
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo natürel kuru kayısı
|Kg
|33,00
|33,00
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|25,00
|30,00
|Kuru kayısı
|Kg
|20,00
|30,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,00
|5,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|30,00
|30,00
|Arpa
|Kg
|1,20
|1,45