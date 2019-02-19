Malatya takımı 1. Oldu ANALİG Masa Tenisi Grup Müsabakaları Yakup Kılıç Spor Salonunda düzenlendi.

ANALİG Masa Tenisi Grup Müsabakaları Yakup Kılıç Spor Salonunda düzenlendi.10 ilin katıldığı müsabakada Malatya Masa Tenisi Erkek takımı 1. olarak 20-21 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak olan ANALİG Masa Tenisi Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.



Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan, ANALİG Masa Tenisi Grup Müsabakaları 16-17 Şubat 2019 tarihlerinde Elazığ’da yapıldı. 10 İlin katıldığı ANALİG Masa Tenisi Grup Müsabakaları Yakup Kılıç Spor Salonunda düzenlendi. Malatya Masa Tenisi Erkek takımı 1. Olarak 20 - 21 Nisan 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa’da yapılacak olan ANALİG Masa Tenisi Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak, başarılı olan masa tenisi takımı sporcularını tebrik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.