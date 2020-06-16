  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya SGK İl Müdürlüğünde görev değişimi

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ayten Kara’nın yerine kurumda denetmen olarak görev yapan Tekin Kutlu vekaleten atandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:00:50 -
Malatya SGK İl Müdürlüğünde görev değişimi

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ayten Kara’nın yerine kurumda denetmen olarak görev yapan Tekin Kutlu vekaleten atandı.


26 Mart 2014 yılında SGK Malatya İl Müdürlüğü görevine atanan Ayten Kara, 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne araştırmacı olarak tayin oldu. Kara’nın yerine ise SGK Malatya il Müdürlüğünde denetmen olarak görev yapan Tekin Kutlu vekaleten atandı.


Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 1977 yılında doğan Kutlu, evli ve 3 çocuk babası.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı