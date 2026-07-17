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Gündem Uzayda tarihi gurur günü! Türkiye'nin yerli ve milli atomik saati SpaceX ile başarıyla fırlatıldı!
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Uzayda tarihi gurur günü! Türkiye'nin yerli ve milli atomik saati SpaceX ile başarıyla fırlatıldı!

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Uzayda tarihi gurur günü! Türkiye'nin yerli ve milli atomik saati SpaceX ile başarıyla fırlatıldı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde çağ atladığı tarihi bir gelişmeyi duyurdu. Milli Uzay Programı'nın en kritik stratejik hedefleri arasında yer alan yerli Rubidyum Atomik Saati (RAFS), SpaceX'in Transporter-17 görevi kapsamında başarıyla uzaya fırlatıldı ve uzay aracından ilk sinyal alındı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Atomik saatler, atomların ve elektronların enerji seviyeleri arasındaki sabit titreşim frekanslarını (rezonans) referans alarak zamanı son derece yüksek hassasiyette ölçer. Rubidyum atomu 1 saniyede farklı enerji seviyeleri arasında 6 milyar 834 milyon 682 bin 610 kez titreşiyor. Ülkemizin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı. Milli Uzay Programımızın stratejik hedefleri arasında yer alan Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi için kritik öneme sahip Rubidyum Atomik Saati (RAFS), SpaceX Transporter-17 görevi kapsamında başarıyla uzaya fırlatıldı. Uzay aracından ilk sinyal de başarıyla alındı" ifadelerini kullandı.

Gelecekteki çalışmalar için bir kilometre taşı olan RAFS'ın, Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde, TÜBİTAK UME ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK UZAY ve İTÜNOVA iş birliğiyle yerli olarak geliştirildiğini aktaran Bakan Kacır, "Haberleşmeden navigasyona, bilimsel araştırmalardan uydu sistemlerine kadar birçok kritik teknolojiye katkı sağlayacak. Küp uydu üzerinde uzay ortamında doğrulanacak olan RAFS, Türkiye'nin uzay tabanlı zamanlama ve frekans teknolojilerindeki yerli ve milli yetkinliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir basamak niteliği taşıyor. Elde edilecek verilerle, gelecekte uydu sistemleri, haberleşme altyapıları, navigasyon uygulamaları ve bilimsel uzay görevlerinde kullanılabilecek yüksek hassasiyetli atomik saat teknolojilerine yönelik değerli kazanımlar sağlanacak. Uzay ekosisteminde yerli ve milli teknolojiler geliştirme vizyonumuzun önemli bir göstergesi olan bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı. (DHA)

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