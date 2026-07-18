Ülkede yetkililer topa girdi: Hükümet Çinli şirkete el koydu

Ancak, her iki fırın da operasyonel ömrünün sonuna yaklaşmış durumda. Bu nedenle, soğutulmaları halinde yeniden çalıştırılmaları, zaten zarar eden bir işletme için ekonomik açıdan uygulanabilir görülmüyor. Birleşik Krallık hükümeti, Scunthorpe’un açık kalmasını özellikle önemsiyor. Çünkü tesis, Birleşik Krallık’taki demir cevherinden doğrudan çelik üretebilen son müessese konumunda. Scunthorpe’da üretimin durması halinde Birleşik Krallık, G7 içinde bu kabiliyete sahip olmayan tek ülke olacak. Ülkedeki diğer çelik üretimi ise büyük ölçüde hurda metalin geri dönüştürüldüğü elektrik ark ocaklarına dayanıyor. Hükümet uzun vadede daha düşük maliyetli ve daha az karbon yoğunluklu olan bu yönteme geçişi hedefliyor. Ancak Scunthorpe’daki mevcut üretimin kısa vadede kaybedilmesi istenmiyor.