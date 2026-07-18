Rusya Afrika'da cihat yanlısı grupları İran İHA'larıyla hedef alıyor

Rusya'nın Mali'de cihat yanlısı grupları İran yapımı Şahid kamikaze İHA'larla hedef aldığı rapor edildi.

Batı Afrika ülkesi Mali'de aktif olarak çatışmalara dahil olan Rus güçlerinin, bölgedeki cihat yanlısı grupları İran yapımı kamikaze İHA'larla hedef aldığı belirtildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Rusya'ya bağlı Afrika Kolordusu (eski Wagner) güçleri son dönemde bölgede Şahid İHA kullanımını artırdı.

İran tarafından dizayn edilen ve üretilen söz konusu kamikaze İHA'lar Rusya tarafından Ukrayna'da da yoğun şekilde kullanılıyor.

Şahid İHA'lar uzun süredir İran-Rusya ilişkilerinin bir sembolü olarak gösteriliyordu.

İran'ın tasarımı olan İHA'lar, İran'ın yardımı ve desteğiyle Rusya'da da üretilmeye başlanmıştı.

Bölge kaynakları son dönemde Rus güçlerinin, cihat yanlısı Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin'e (CNİM) karşı yoğun olarak Şahid İHA'lar kullandığını belgeledi.

İHA'lar aynı zamanda Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) gibi Tuareg gruplara karşı da kullanılıyor.

Rus askerleri, bir süredir askeri olarak varlık gösterdikleri Mali'de çeşitli sivil katliamlarına da imza atıyor.

Buna karşın Rus güçleri sahada girdikleri çatışmalarda da ağır kayıplar veriyor.

Kaynak: Mepa News