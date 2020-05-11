  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya Park AVM kapılarını açtı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçici süre ile kapatılan Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi alınan önlemlerin ardından kapılarını yeniden açtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:02:31 -
Malatya Park AVM kapılarını açtı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçici süre ile kapatılan Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi alınan önlemlerin ardından kapılarını yeniden açtı.


Virüsün Türkiye’de görülmesi ile birlikte alınan önlemler kapsamında kapatılan AVM’ler bugün itibariyle normalleşme sürecinde kademeli olarak açıldı. Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’de bugün alınan tedbirlerin ardından yeniden hizmete girdi. Dezenfekte çalışmaları yapılan ve sosyal mesafe kuralları için birçok önlem alınan AVM’ye giren her müşterinin de güvenlik görevlilerince ateşi ölçülüyor.


İçeride uyarıcı levhalar ve broşürlerle de müşterilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları istenirken, maskesiz de içeri müşteriler alınmıyor. Genelge kapsamında belirlenen işyerleri kapalı tutulurken, bazı mağazalarında önümüzdeki günlerde açılacağı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı