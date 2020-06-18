  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13’ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 20:49:03 -
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13’ü tutuklandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Malatya ve Gaziantep’te belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı.


Gözaltına alınan 14 kişiden 13’ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli konrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı