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Aktüel Malatya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
Aktüel

Malatya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:20:16 -
Malatya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

MALATYA (AA) - Malatya merkezli İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 ildeki 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 2 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salı günü düzenlenen operasyonda 145 gram metamfetamin, 1 kilo 66 gram sentetik uyuşturucu, 573 yeşil reçeteye tabi hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

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