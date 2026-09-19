Malatya iş dünyasında deprem sonrası 3 yıllık mücadele

Malatya’da depremin ardından yalnızca binaların değil, ticaretin ve üretimin de yeniden kurulması gereken uzun bir süreç devam ediyor.

6 Şubat depremleri Malatya’da yalnızca konutları değil, şehrin ticari hayatını da ağır şekilde etkiledi. Binlerce işyeri kullanılamaz hale gelirken üretim, ticaret ve istihdamda ciddi kayıplar yaşandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, depremin hemen ardından üyelerinin durumunu tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. O dönem yaklaşık 10 bin üyesi bulunan Oda, üyeleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirerek işyerlerindeki hasarı, üretim durumunu, ihtiyaçları ve talepleri kayıt altına aldı.

“Esnafımızın yeniden kepenk açmasını sağlayacak alanları hızla oluşturmalıyız”

Mart 2023’te işyerlerini kaybeden esnaf için konteyner ticaret alanları kurulmasını isteyen Sadıkoğlu, "Esnafımızın yeniden kepenk açmasını sağlayacak alanları hızla oluşturmalıyız" çağrısı yaptı. Sonraki süreçte konteynerlerin konumu, 21 metrekarelik alanların yetersizliği ve ticari hareketlilik sorunları da Sadıkoğlu tarafından gündeme taşındı.

İşyerini ve sermayesini kaybeden işletmeler için hibe, faizsiz/düşük faizli kredi ve mevcut kredilerin ötelenmesini isteyen Sadıkoğlu, KOSGEB Deprem Kredisi’nin kapsamının genişletilmesi için de girişimde bulundu. Sadıkoğlu, "Bugün destek olunmayacaksa ne zaman olunacak?" sözleriyle finansmana erişimin önemini sık sık gündeme taşıdı.

Mücbir sebep için üç yılı aşan mücadele

En uzun soluklu girişimlerinden biri mücbir sebep uygulaması oldu. 2023’ten itibaren uzatma çağrıları yapan Sadıkoğlu, "İşyerleri teslim edilmeden, ticaret normale dönmeden mücbir sebebin sona ermesi doğru değil" ifadelerini kullandı. Uygulama çeşitli tarihlerde uzatılırken Sadıkoğlu kapsamın genişletilmesi talebini de sürdürdü.

“Yerelden tedarik çok önemli”

AFAD, Kızılay ve TOKİ başta olmak üzere deprem bölgesinde alım yapan kurumlara yerel firmaları tercih etme çağrısı yapan Sadıkoğlu, "Yerelden tedarik, işletmelerimiz için krediden daha değerli. Şehrimize yapılan harcama yine şehrimizin ekonomisine dönmeli" dedi.

Yardımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Depremin ilk günlerinde diğer illerdeki Oda ve Borsa Başkanlarıyla görüşerek Malatya için yardım seferberliği başlatan Sadıkoğlu, yaklaşık 60 tır dolusu temel ihtiyaç malzemesinin şehre ulaştırılmasını sağladı. Malatya’ya gelen yardımlar MTSO koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

27 bin 500 işyeri ve ofisin kullanılamaz hale geldiğine dikkat çeken Sadıkoğlu, çarşı ve kalıcı ticaret alanlarının konutlarla eş zamanlı tamamlanması gerektiğini her platformda dile getirdi.

Konteyner esnafı üç yıl boyunca gündemde

2023’te konteyner çarşıların kurulmasını isteyen Sadıkoğlu, 2026’da kalıcı işyerini alamayan esnafa gönderilen tahliye tebligatlarına karşı ek süre talep etti. Sadıkoğlu, "Kalıcı çözüm sunmadan esnafımızı konteynerden çıkarmak yeni mağduriyet oluşturur" dedi.

Talep Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlığa iletildi

Sadıkoğlu, hak sahipliği kuraları sonrası kalan işyerlerinin deprem öncesinde kiracı olup hâlen konteynerlerde faaliyet gösteren işletmelere öncelikli satılmasını istedi ve talebi Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlığa iletti.

Bodrum kat esnafının durumunu gündeme geldi

Kura hakkı verilmeyen yaklaşık 150 bodrum kat esnafının durumunu gündeme taşıyan Sadıkoğlu, "Bodrum kat esnafımız yok sayılmamalı" diyerek hakkaniyetli yeni bir çözüm modeli talep etti.

“Ayağa kalkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz”

Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar, TOBB ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yaptığı görüşmelerle Malatya iş dünyasının taleplerini üç yılı aşkın süre boyunca gündemde tuttu. Sadıkoğlu, sürecin temel yaklaşımını, "Depremin ilk gününden bugüne üyelerimizin sesi olduk. Malatya’nın ticareti, üretimi ve istihdamı yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" sözleriyle ifade etti.