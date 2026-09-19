  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aydınlatılması için Kurtlar Vadisi dizisine de FETÖ incelemesi başlatılmıştı! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında sıcak gelişme Uzun süredir tedavi görüyordu: İşte İbrahim Tatlıses’in son hali Türkiye hızlı tren ağında dünyayı zangır zangır salladı! Finlandiya, İtalya ve ABD’yi geride bırakarak zirveye adımızı yazdırdık TPAO, milyonlarca metreküplük servet buldu: O ülkedeki sahadan dev rezerv fışkırdı Fransa’da “Daltonlar” operasyonu! 8 Türk tutuklandı Somon pişirirken yapılan büyük hata! Vahşi ve çiftlik somonu aynı değil Kriz alevlendi: Avrupa'ya petrol sevkiyatı durduruldu! Trump’tan Çin itirafı! 'Biz de aynısını yapıyoruz' Washington Post: 22 ABD askeri İran'da öldü
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Uzun süredir tedavi görüyordu: İşte İbrahim Tatlıses’in son hali

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzun süredir tedavi görüyordu: İşte İbrahim Tatlıses’in son hali

Geçirdiği ağır enfeksiyonlar ve ameliyatların ardından evinde ve hastanede zorlu bir fizik tedavi süreci yürüten Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses'in son hali sevenleriyle paylaşıldı. Kendi isteğiyle yattığı hastanede kaslarındaki güç kaybını gidermek için yoğun bir çaba sarf eden usta sanatçının doktoru, Tatlıses'in uzun süredir çektiği kronik ağrıların dindiğini müjdeledi. Yüzündeki gülümsemeyle dikkat çeken "İmparator"un bu neşeli kareleri, hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve destek mesajı aldı.

#1
Foto - Uzun süredir tedavi görüyordu: İşte İbrahim Tatlıses’in son hali

Son birkaç aydır yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelem İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda kendi isteğiyle hastaneye yatarak tedavi oldu. Ciddi enfeksiyon ve ameliyat sonrası fizik tedavi sürecine devam eden İbrahim Tatlıses'in son hali ortaya çıktı.

#2
Foto - Uzun süredir tedavi görüyordu: İşte İbrahim Tatlıses’in son hali

Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Daha sonra kendi isteğiyle bir kez daha hastaneye yatan Tatlıses'in son hali gündeme geldi.

#3
Foto - Uzun süredir tedavi görüyordu: İşte İbrahim Tatlıses’in son hali

Yurt dışındaki yoğun konser maratonunun ardından İstanbul'daki evine dönen İbrahim Tatlıses, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

#4
Foto - Uzun süredir tedavi görüyordu: İşte İbrahim Tatlıses’in son hali

Ağır bir virüse yakalanan ve enfeksiyon değerleri yükselen sanatçı yoğun bakımda tedavi gördü. Daha sonra ameliyat olan sanatçı sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edildi.

#5
Foto - Uzun süredir tedavi görüyordu: İşte İbrahim Tatlıses’in son hali

22 Nisan'da taburcu edilen İbrahim Tatlıses, temmuz ayında yeniden hastaneye yatırıldı. Son durumuyla ilgili sevenlerini korkutan Tatlıses, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tatlıses, hesabından yaptığı açıklamada kendi isteğiyle hastaneye yattığını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde sağlık durumumla ilgili çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Allah’a şükür genel sağlık durumum gayet iyi.

#6
Foto - Uzun süredir tedavi görüyordu: İşte İbrahim Tatlıses’in son hali

Ancak bildiğiniz gibi geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda, sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma daha güçlü devam edebilmek için kendi isteğim ve rızamla fizik tedavi programına başladım.

#7
Foto - Uzun süredir tedavi görüyordu: İşte İbrahim Tatlıses’in son hali

Bazı haberlerde yer aldığı gibi hastaneye acil bir durum nedeniyle kaldırılmış ya da tedavi altına alınmış değilim. Tam tersine, mevcut sağlık durumumu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla planlı bir şekilde fizik tedavi görüyorum. Arayan, soran, dua eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarıma, sevenlerime ve değerli halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle tedavi sürecimi tamamlayıp daha güçlü bir şekilde hayatıma devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla."

#8
Foto - Uzun süredir tedavi görüyordu: İşte İbrahim Tatlıses’in son hali

Geçirdiği ameliyat sonrası fizik tedavi sürecine devam eden İbrahim Tatlıses, daha sonra taburcu edilmişti. Tedavisine devam eden Tatlıses'in son hali gündem oldu.

#9
Foto - Uzun süredir tedavi görüyordu: İşte İbrahim Tatlıses’in son hali

Fizik tedavi süreci devam eden İbrahim Tatlıses'in doktorundan paylaşım geldi. Tedavi süreci devam eden İbrahim Tatlıses’in doktoru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usta sanatçının uzun süredir yaşadığı kronik ağrıların azaldığını belirtti.

#10
Foto - Uzun süredir tedavi görüyordu: İşte İbrahim Tatlıses’in son hali

Sanatçının doktoru yaptığı açıklamada "Sevgili abim, namıdiğer ‘İmparator’ İbrahim Tatlıses’in uzun süredir devam eden ağrısını dindirebilmenin mutluluğu yüzümüzdeki gülümsemeye yansıdı. Sağlıkla ve hep böyle güzel gülümsemelerle" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vatandaşın kol böreği ikramı Özgür’ü kızdırdı: Tövbe tövbe! Gözünü seveyim! İş mi bu şimdi?
Gündem

Vatandaşın kol böreği ikramı Özgür’ü kızdırdı: Tövbe tövbe! Gözünü seveyim! İş mi bu şimdi?

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da düzenlediği miting öncesi sokakta yürürken bir vatandaşın börek ikramına sinirlendi. Gergin ha..
HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun
Gündem

HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin'den anlamlı bir çağrı geldi. Eşin "Nice alimin medfun bulunduğu bu tepe, tarihimizde İdris-i Bitlis..
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı: Ünlü isimler gözaltına alındı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı: Ünlü isimler gözaltına alındı

'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması' kapsamında yeni bir şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin kararı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin kararı

Gürsel Tekin, tedbir kararının kaldırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanı olarak atandığını ve göre..
CHP İstanbul il yönetimi için tarihi karar! Gürsel Tekin dönemi resmen bitti!
Gündem

CHP İstanbul il yönetimi için tarihi karar! Gürsel Tekin dönemi resmen bitti!

Mahkemenin aldığı tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna oturan Gürsel Tekin ve ekibi hakkındaki yargı sürecinde yeni bir gel..
Mahkemede söylediği sözler kan dondurdu
Yerel

Mahkemede söylediği sözler kan dondurdu

Kayseri’de iş adamı Mustafa Yerli’nin öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde büyük bir gerginlikl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23