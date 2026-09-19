Uzun süredir tedavi görüyordu: İşte İbrahim Tatlıses’in son hali
Geçirdiği ağır enfeksiyonlar ve ameliyatların ardından evinde ve hastanede zorlu bir fizik tedavi süreci yürüten Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses'in son hali sevenleriyle paylaşıldı. Kendi isteğiyle yattığı hastanede kaslarındaki güç kaybını gidermek için yoğun bir çaba sarf eden usta sanatçının doktoru, Tatlıses'in uzun süredir çektiği kronik ağrıların dindiğini müjdeledi. Yüzündeki gülümsemeyle dikkat çeken "İmparator"un bu neşeli kareleri, hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve destek mesajı aldı.