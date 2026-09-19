Uzun süredir tedavi görüyordu: İşte İbrahim Tatlıses’in son hali

Bazı haberlerde yer aldığı gibi hastaneye acil bir durum nedeniyle kaldırılmış ya da tedavi altına alınmış değilim. Tam tersine, mevcut sağlık durumumu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla planlı bir şekilde fizik tedavi görüyorum. Arayan, soran, dua eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarıma, sevenlerime ve değerli halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle tedavi sürecimi tamamlayıp daha güçlü bir şekilde hayatıma devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla."