YKS tercihleriyle birlikte üniversite besyo taban puanları da merak edilmekte. YKS sınav sonuçları açıklandı. Üniversite adayları bir yıl boyunca gece gündüz demeden hazırlık yaptığı 2019 YKS sınav sonuçlarına göre 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite taban puanları, başarı sıralaması neticesinde bir önlisans ya da lisans programları için tercih yapacak. Beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu için öğrenciler de tercih yapacak. Malatya İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu başvuruda bulunacaklar üniversite besyo taban puanları araştırmaya başladı. Hangi üniversite besyo taban puanı ile öğrenci alımı yapacak? 2019 Besyo taban puanları ne? Peki İnönü Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019.

Malatya İnönü Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000

Engellilerde Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000

Antrenörlük Eğitimi: 240.000

Milli ve Spor Lisesi : 160.000

Engelli : 100.000

İnönü Üniversitesi besyo başvuru şartları

a. T.C. vatandaşı olmak,

b. 2019-2020 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına

yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2019-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır. 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-YKS’nin hiçbir

oturumuna girmeden 2018-TYT puanını 2019-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir. Ancak, bu adayların 2019-YKS’ye başvuru yapmış olmaları zorunludur.

c. 2018 veya 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi TYT)’den en az 240.00 puan almış olmak,

Lise spor alan çıkışlılar ve spor liselerinden mezun adayların 2019 TYT’den en az 180.00 puan veya 2018 puanı kullanılacaksa 2018 TYT’den en az 200.00 puan almış olmak,

Herhangi bir olimpik spor branşında milli olan sporcuların, 2019 TYT’den en az 150.00 puan veya 2018 puanı kullanılacaksa 2018 TYT’den en az 200.00 puan almış olmak

d. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak,

e. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), sperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavına kabul edilirler.

Antrenörlük Eğitimi veya Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi bölümü için başvuracak engelli adayların en az 3 yıllık sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Antrenörlük Eğitimi veya Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi bölümüne başvuracak engelli adaylar için ayrı ayrı sınav parkuru düzenlenecektir.

Sınav yeri ve tarihi

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümüne alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla 30 Temmuz-02 Ağustos 2019 tarihleri arasında Spor. Bilimleri Fakültesi spor salonunda tek aşamadan oluşan özel yetenek sınavı yapacaktır.

Not: Yabancı uyruklu adayların sınavları da 30 Temmuz-02 Ağustos 2019 tarihleri arasında Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda gerçekleştirilecektir. YÖK tarafından belirlenecek yerleştirme sonuçlarında herhangi bir gecikme olması halinde Yabancı uyruklu öğrencilerin sınavları fakülte yönetim kurulunun belirleyeceği başka bir tarihte yapılacaktır.

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