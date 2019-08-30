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Malatya için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda Malatya’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:29
Malatya için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda Malatya’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, önümüzdeki 3 saat süresince Malatya’nın batı ve kuzey çevrelerinde yer alan Darende, Kuluncak, Akçadağ, Hekimhan, Yazıhan, Arguvan ve Arapgir ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.


Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği dile getirildi.


Öte yandan Darende ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış yer yer su birikintilerine neden oldu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:29
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