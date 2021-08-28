Malatya golcüleriyle güldü

Sezona Trabzonspor yenilgisiyle başlayan Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek son 2 maçından da galip ayrıldı. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Ev sahibi ekipte Rayane Aabid'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük 45'te takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda ise ilk golü atan Adem Büyük bu kez asist yaptı. Büyük'ün pasında savunma arkasına sarkan Tetteh, kaleciyi de çalımladı ve topu ağlara gönderdi. 68'de skor 2-0'a geldi.

Yeni Malatyaspor bu galibiyetle puanını 6 yaptı. Gaziantep FK ise 1 puanda kaldı.