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Spor

Malatya golcüleriyle güldü

Sezona Trabzonspor yenilgisiyle başlayan Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek son 2 maçından da galip ayrıldı. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 21:31:00 -
Malatya golcüleriyle güldü

Sezona Trabzonspor yenilgisiyle başlayan Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek son 2 maçından da galip ayrıldı. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Ev sahibi ekipte Rayane Aabid'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük 45'te takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda ise ilk golü atan Adem Büyük bu kez asist yaptı. Büyük'ün pasında savunma arkasına sarkan Tetteh, kaleciyi de çalımladı ve topu ağlara gönderdi. 68'de skor 2-0'a geldi. 

Yeni Malatyaspor bu galibiyetle puanını 6 yaptı. Gaziantep FK ise 1 puanda kaldı.

 

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