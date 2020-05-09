Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Malatya bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı yapılıp, yer yer dolu hadisesinin görülmesi ve yıldırım düşmesine karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “9 Mayıs saat 06,00’dan 10 Mayıs Pazar saat 06,00’ya kadar bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Elazığ, Bingöl, Tunceli il geneli Malatya’nın doğu kesimleri(Pütürge, Doğanyol İlçeleri) ve Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde (Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçeleri) yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği vurgulanarak, rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edildiği belirtildi.

Malatya’nın 7 ilçesinde zirai don tehlikesi

Beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar ile birlikte yer yer dolu hadisesinin görülmesi ve yıldırım düşmesine karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekildiği açıklamada, “Yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Pazar sabah saatlerinde Malatya ilinin kuzeyinin yüksek kesimlerinde(Kuluncak, Darende, Hekimhan, Arguvan, Arapgir, Balaban, Akçadağ ilçeleri) hafif zirai don tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.