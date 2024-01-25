Malatya Battalgazi'deki depremde bir evin çatısı çöktü!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Maddi hasar oluştu!

Deprem büyük panik ve korkuya neden olurken, Akçadağ İlçesi Başpınar Mahallesi’nde bir evin çatısı çöktü. Yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Depreme ilişkin mahlledeki son durumu aktaran Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun mahallelerinde bir evin çatısının çökmesi dışında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.