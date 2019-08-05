0553 313 94 23

Malatya artık bölgenin sağlık merkezi üssü

Malatya’yı sağlık turizmi yapma adına yatırımlara devam edildiğini ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kente kazandırılan sağlık tesisleri ile artık Malatya’nın bölgenin bir sağlık üssü olacağını söyledi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:13
Malatya artık bölgenin sağlık merkezi üssü

Malatya’yı sağlık turizmi yapma adına yatırımlara devam edildiğini ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kente kazandırılan sağlık tesisleri ile artık Malatya’nın bölgenin bir sağlık üssü olacağını söyledi.


Malatya’nın sağlık turizm merkezi olduğunu ifade eden Milletvekili Kahtalı, “İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde 85 milyon TL yatırımla ihtisas alanında dünyada ilk olan Karaciğer Nakli Hastanesi hizmete girdi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanına yapılan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi bitmek aşamasında. Yine aynı bölgeye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin de ihalesi bitti, kısa süre içinde temeli atılacak. Malatya’nın sağlık turizminin başkenti olması adına çalışmalarımız sürüyor. 800 yataklı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, yeni yapılacak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Battalgazi Devlet Hastanesi ile Malatya artık bölgenin bir sağlık üssü olacaktır” ifadelerine yer verdi.


AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yapımına başlanılan Battalgazi Devlet Hastanesinin 2021 yılında hizmete gireceğini söyleyerek konunun yakından takipçisi olduklarını söyledi.


Eski Devlet Hastanesi yerine yapılacak 300 Yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinin inşaat çalışmaları sürerken, konuyla ilgili konuşan Milletvekili Hakan Kahtalı, 6 katlı olarak planlanan hastanenin 2 bloktan oluşacağını belirtti. Yaklaşık maliyetinin 188 milyon 595 bin 55 TL olan Hastane yatırımın 137 milyon 280 bin TL ile Gürbağ İnşaat tarafından ihalesinin alındığını belirten Kahtalı, hastanenin bitiş tarihinin 25 Ekim 2021 tarihi olarak belirtildiğini ifade etti.


Hastane inşaatının temel kazı çalışmasının devam ettiğini dile getiren Kahtalı, “Proje kapsamında Battalgazi Devlet Hastanesinde medikal alan 51 bin m2 olarak planlandı. Hastanede 90 poliklinik odasının yanı sıra 32 adet yoğun bakım yatağı, 10 adet yataklı diyaliz ünitesi, 10 yataklı palyatif odası, 26 adet çift yataklı oda, 132 adet tek yataklı hasta odası, 3 adet doğum odası ve 2 yanık odası bulunacak. 4 bin metrekare olacak olan acil serviste poliklinik sayısı 7 olarak planlandı. 24 yataklı acil müşahede odasının yanı sıra 6 yataklı acil yoğun bakım ünitesi, 1 adet enfeksiyon ünite girişi, izole ve normal 4 oda ile 1 acil ameliyathane yer alıyor. 2 lokal ve 9 genel ameliyathanenin bulunduğu hastanemizde CPR, 6 yataklı travma odası, 6 yataklı triaj-muayene odası, 8 yataklı çocuk müşahede odası da yer alacak üniteler arasında bulunuyor” dedi.


Kahtalı, hastanede 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunun da bulunacağını belirterek, bebek bakım ve emzirme odası, mamografi odası, kemik dansitometri cihazı, diş ünitesi, bronoskopi cihazı, SFT odası, yoğun bakım ünitesi, küvöz, kemoterapi salonu, endoskopi, kolonoskopi, ve MR cihazının vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 300 zeytin ağacı yandı
    1. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 300..
    2. Güney Kore ve ABD'den ortak askeri..
    3. Yeşilboğaz: “Nükleer silah, tüm..
    4. Kaybolan engelli çocuğun cesedi..
    5. Quick Sigorta’nın sahibi Maher..
    6. Fındık için üç ülkeden Ordu'ya bakan..
    7. Kaymakam Coşkun, Yakupabdal Tabiat..
    8. Dacic: FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin..
    9. Batman'da su kuyusu için bahçesini..
    10. İskoçya’nın bağımsızlığı için yeni umut
    11. Alman medyasından Türk ekonomisine övgü
    12. Bayburt Milletvekili Battal, Demirözü..
    13. Sokak arasında et çekenlere sıkı..
    14. Bilecik Belediye Mezbahası Kurban..
    15. Manisa’da asfalt çalışmaları hızlandı
    16. Altının kilogramı 260 bin 200 liraya..
    17. Kurtarma ekipleri dağda kekik..
    18. Konya'da eve giren yılanı itfaiye..
    19. Ödemiş emniyetinden zehir takibi:..
    20. Alman Handelsblatt gazetesi Türk..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır