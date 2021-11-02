  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Mal paylaşımı kavgası kanlı bitti
Yerel

Mal paylaşımı kavgası kanlı bitti

Bursa'nın İznik ilçesinde bir şahıs, mal paylaşımı yüzünden çıkan kanlı kavgada eniştesini katletti.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 06:00:00 -
Mal paylaşımı kavgası kanlı bitti

Olay, İznik ilçesi Müşküle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. (30) ile eniştesi Mustafa Uyanık arasında mal paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. İkili arasında başlayan sözlü atışma yerini şiddete bıraktı.

Mustafa Ç., belindeki silahı çıkararak eniştesi Uyanık'a peş peşe iki el ateş etti. Dizinin altından yaralanan Uyanık, olay yeren gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edilen yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, eniştesini vuran Mustafa Ç. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Hazırlıklı olmak' lazım dedi! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

'Hazırlıklı olmak' lazım dedi! Altını olanlar dikkat

Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi? gibi soruların cevapları merak edilirken Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın fi..
Mısır ve ABD'den Kızıldeniz hamlesi
Gündem

Mısır ve ABD'den Kızıldeniz hamlesi

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de düzenlenen tatbikata Mısır Deniz Kuvvetlerinden “İskenderiye” f..
Rama’nın sözleri gündemi altüst etti! 'İki ülke birleşiriz' tehdidi
Dünya

Rama’nın sözleri gündemi altüst etti! 'İki ülke birleşiriz' tehdidi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda Kosova ile birleşeceklerini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay