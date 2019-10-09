‘Mal mal bakar’sın şimdi! Harekat başladı Selahattin Demirtaş akıllara geldi
Terör sevicisi Selahattin Demirtaş skandal açıklamalarda bulunarak, terör örgütü YPG'nin Fırat'ın ötesine geçeceğini, Türkiye'nin de "mal mal bakacağını" söylemişti. Barış Pınarı Harekatı başladı Demirtaş’ın bu ifadeleri akıllara geldi.09 Ekim 2019 Çarşamba 16:51
Türkiye'nin şanlı ordusu, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı harekete geçti.
Elleri tetikte bekleyen Mehmetçik, bölgedeki YPG işgaline son vererek huzur ortamını oluşturmak için Fırat'ın doğusuna girdi.
Cezaevinden öyle şey şey izliyor
Türk askerinin attığı ilk adım, dünya ajansları tarafından son dakika olarak okuyucularına duyuruldu.
Fırat'ın doğusuna ilk geçişler, akıllara, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin temsilcilerinden Selahattin Demirtaş'ı getirdi.
Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevinde bulunan Demirtaş, siyasetin içerisinde yer aldığı dönemde çirkin bir üslup kullanıyordu.
Demirtaş, "Fırat'ın diğer yakasına geçerse vururuz' diyorlar. PYD'ye çıkmış terör örgütü diyorsunuz. Yok Fırat'ın diğer yakasına geçemezmiş. Geçecek.. Bak YPG, Fırat'ın ötesine geçecek ve sen de suyun bu tarafından mal mal bakacaksın" ifadelerini kullanmıştı.
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