0553 313 94 23

‘Mal mal bakar’sın şimdi! Harekat başladı Selahattin Demirtaş akıllara geldi

Terör sevicisi Selahattin Demirtaş skandal açıklamalarda bulunarak, terör örgütü YPG'nin Fırat'ın ötesine geçeceğini, Türkiye'nin de "mal mal bakacağını" söylemişti. Barış Pınarı Harekatı başladı Demirtaş’ın bu ifadeleri akıllara geldi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:51

Türkiye'nin şanlı ordusu, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı harekete geçti.

Elleri tetikte bekleyen Mehmetçik, bölgedeki YPG işgaline son vererek huzur ortamını oluşturmak için Fırat'ın doğusuna girdi.

Cezaevinden öyle şey şey izliyor

Türk askerinin attığı ilk adım, dünya ajansları tarafından son dakika olarak okuyucularına duyuruldu.

Fırat'ın doğusuna ilk geçişler, akıllara, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin temsilcilerinden Selahattin Demirtaş'ı getirdi.

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevinde bulunan Demirtaş, siyasetin içerisinde yer aldığı dönemde çirkin bir üslup kullanıyordu.

Demirtaş, "Fırat'ın diğer yakasına geçerse vururuz' diyorlar. PYD'ye çıkmış terör örgütü diyorsunuz. Yok Fırat'ın diğer yakasına geçemezmiş. Geçecek.. Bak YPG, Fırat'ın ötesine geçecek ve sen de suyun bu tarafından mal mal bakacaksın" ifadelerini kullanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:51
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. YPG
  4. HDP
  5. PKK
  6. Barış Pınarı Harekatı
  7. Barış Pınarı
  8. Selahattin Demirtaş
  9. ABD
  10. Fırat'ın doğusu
  11. Fırat'ın doğusuna operasyon

YORUM YAZ

  • mertmert3 dk önce
    İt ürür, Kahraman Türk ordusu da hedefine doğru yürür.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Denizli'deki kadın öğretmenin skandal paylaşımları velileri çileden çıkarttı
  1. Denizli'deki kadın öğretmenin skandal..
  2. Tarihi Bakras Kalesi'nde korkutan yangın
  3. Başkan Erdoğan Barış Pınarı..
  4. İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk..
  5. Çikolata topları nasıl yapılır?..
  6. ‘Mal mal bakar’sın şimdi! Harekat..
  7. Reuters duyurdu: TSK o hedefleri vurdu
  8. Harekat başladı! ABD Büyükelçisi..
  9. Barış Pınarı Harekatı fiilen başladı!..
  10. Emine Bulut’un annesi konuştu: Hakim..
  11. ABD Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı!
  12. 'Türkiye, artık senaryo yazılan değil,..
  13. Barış Pınarı Harekatı başladı son..
  14. Milli futbolcular hedefe kilitlendi
  15. 'Fırat'ın doğusuna harekat zorunlu ve..
  16. Teröristlere onlar da sırtını döndü:..
  17. Dünya Posta Birliğinin 145. yılı..
  18. Harekat başladığı sırada muhabirin..
  19. Operasyon sonrası YPG/PKK ilk..
  20. Fenerbahçe Voleybol takımına yeni..
Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur

Günün Karikatürü

9 Ekim 2019
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"