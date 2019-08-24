0553 313 94 23

Makyaj fırçalarını temizleyerek bakın hangi hastalıklardan korunuyorsunuz!

Hanımlar makyaj fırçalarınızı temizlemediğinizde ciddi sağlık sorunlarına maruz kalacağınızı biliyor muydunuz?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:56
Makyaj fırçalarını temizleyerek bakın hangi hastalıklardan korunuyorsunuz!

Kadınların birçoğu için makyaj son derece önemlidir. Makyajsız sokağa adımını atmayanların yanı sıra özel günleri bile hafif makyajla geçirenler mevcuttur. İsterseniz her gün isterseniz de kırk yılda bir makyaj yapın; kullandığınız fırçaları ve süngerleri düzenli olarak temizlemeniz gerekiyor. Düzenli olarak temizlemediğiniz makyaj fırçaları ve süngerleri birçok cilt hastalığına yol açar.

İşte, makyaj fırçalarınızı temizlemediğinizde başınıza gelebilecek 3 sağlık sorunu.

Cilt hastalıkları

Bakteriler makyaj fırçalarını çok sever. Kullanıp kenara kaldırdığınız fırçalarda bakteriler oluşmaya başlar. Bakterilerle dolu fırçaları her defasında cildinize sürdüğünüzde ise ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalırsınız. Zaman içerisinde bu fırçalar ciddi cilt sorunlarına yol açar. Her kullanımdan sonra makyaj fırçalarınıza ya da süngerlerine lavanta yağı püskürtebilirsiniz. Antibakteriyel özellik taşıyan lavanta böylelikle fırçalarda bakterilerin oluşmasını engelleyecektir. Kullanım sıklığınıza bağlı olarak fırçalarınızı 15 günde bir yıkamalısınız.

Gözenekler tıkanır

Hanımların birçoğu siyah noktalardan dert yanar. Yıkanmayan, bakteri yuvası olan makyaj fırçaları gözeneklerin tıkanmasına yol açar.

Viral enfeksiyonlar

Uzmanlar makyaj malzemelerini ve fırçalarını en yakınınızla bile paylaşmamanız gerektiğini vurgular. Başkasına ait fırçaların kullanılmasının yanı sıra kirli ürünler de viral enfeksiyonlara yol açar.

Makyaj fırçaları nasıl yıkanmalı?

Öncelikle bir kaseye ılın su doldurun,

Ilık suyun içerisine şampuan ya da beyaz sabun ekleyin.

Ilık suyun içerisine fırçalarınızı daldırın.

Elinizle fırçaları bu suyun içerisinde iyice ovalayın.

Ardından akan suyun altında fırçaları elinize bastırarak temizleyin.

Fırçalarda sabun kalmadığından emin olduktan sonra suyun altından alın.

Islak fırçaları bir havlunun üzerine dizin ve kurumasını bekleyin.

Şimdiden kolay gelsin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Down sendromlu gelinin düşlerini süsleyen düğün gerçek oldu
    1. Down sendromlu gelinin düşlerini..
    2. Tırmanma Rallisi 5. etabı Gemlik’te..
    3. G7 Fransa’nın Biarritz şehrinde başlıyor
    4. Rusya’da sarhoş yolcu kadınlara ateş..
    5. MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim..
    6. Kepçeden düşen demir malzemenin..
    7. İstanbul Esenyurt'ta yasa dışı bahis..
    8. Macron ve Trump bir araya geldi
    9. İran alıkoymuştu! Petrol tankerinin..
    10. Dünya tarihinde bir ilk... Trabzon'a..
    11. Faruk Şavlı kimdir? Faruk Şavlı öldü mü?
    12. Uşak’ta orman yangını
    13. Makyaj fırçalarını temizleyerek bakın..
    14. Bin 900 öğrenciye sağlıklı nesiller..
    15. Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
    16. Finkelstein: İsrail, bir katil devlet!
    17. Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi..
    18. Hisarcık’ta park halindeki otomobilde..
    19. Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri..
    20. Chelsea, Lampard'la ilk galibiyetini..
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!