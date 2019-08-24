Makyaj fırçalarını temizleyerek bakın hangi hastalıklardan korunuyorsunuz!

Kadınların birçoğu için makyaj son derece önemlidir. Makyajsız sokağa adımını atmayanların yanı sıra özel günleri bile hafif makyajla geçirenler mevcuttur. İsterseniz her gün isterseniz de kırk yılda bir makyaj yapın; kullandığınız fırçaları ve süngerleri düzenli olarak temizlemeniz gerekiyor. Düzenli olarak temizlemediğiniz makyaj fırçaları ve süngerleri birçok cilt hastalığına yol açar.

İşte, makyaj fırçalarınızı temizlemediğinizde başınıza gelebilecek 3 sağlık sorunu.

Cilt hastalıkları

Bakteriler makyaj fırçalarını çok sever. Kullanıp kenara kaldırdığınız fırçalarda bakteriler oluşmaya başlar. Bakterilerle dolu fırçaları her defasında cildinize sürdüğünüzde ise ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalırsınız. Zaman içerisinde bu fırçalar ciddi cilt sorunlarına yol açar. Her kullanımdan sonra makyaj fırçalarınıza ya da süngerlerine lavanta yağı püskürtebilirsiniz. Antibakteriyel özellik taşıyan lavanta böylelikle fırçalarda bakterilerin oluşmasını engelleyecektir. Kullanım sıklığınıza bağlı olarak fırçalarınızı 15 günde bir yıkamalısınız.

Gözenekler tıkanır

Hanımların birçoğu siyah noktalardan dert yanar. Yıkanmayan, bakteri yuvası olan makyaj fırçaları gözeneklerin tıkanmasına yol açar.

Viral enfeksiyonlar

Uzmanlar makyaj malzemelerini ve fırçalarını en yakınınızla bile paylaşmamanız gerektiğini vurgular. Başkasına ait fırçaların kullanılmasının yanı sıra kirli ürünler de viral enfeksiyonlara yol açar.

Makyaj fırçaları nasıl yıkanmalı?

Öncelikle bir kaseye ılın su doldurun,

Ilık suyun içerisine şampuan ya da beyaz sabun ekleyin.

Ilık suyun içerisine fırçalarınızı daldırın.

Elinizle fırçaları bu suyun içerisinde iyice ovalayın.

Ardından akan suyun altında fırçaları elinize bastırarak temizleyin.

Fırçalarda sabun kalmadığından emin olduktan sonra suyun altından alın.

Islak fırçaları bir havlunun üzerine dizin ve kurumasını bekleyin.

Şimdiden kolay gelsin.