Makyaj döküldü! CHP ve İYİ Parti başörtüsü yasakçılarını itiraf ettiler

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP ve İYİ Parti'nin başörtüsü konusundaki samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

İster “dünden devam ediyorsun” deyin..

İster “İki gün aynı konu yazılır mı” deyin..

İster, “başka konu yok mu” deyin..

Öyle bir rezalet ki bu..

Değil üstüste iki gün..

İki bin gün yazılsa..

Yine hakkını vermiş olmayız..

Altı parti biraraya geliyor, hepsinin yüzlerinde tebessüm var..

O zoraki tebessümün arkasındaki sinir/kızgınlık/gizlenen hırs, tek bir konu ile ifşa oluyor..

“Başörtü hakkı, Anayasal güvenceye sağlansın”

Denildiği an..

Boyalar çözülüyor..

Makyajlar dökülüyor..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...