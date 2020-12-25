Sigaradan alınan ÖTV ve maktu vergi tutarları değiştirildi. Daha önce yüzde 67 ile yüzde 80 arasında değişen ÖTV oranları yüzde 63'e düşürülürken maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları ise zamlandı. Buna göre, sigaradaki ÖTV yüzde 63 olurken, maktu vergi 0.4851 TL ve asgari maktu vergi ise 0.4883 TL olarak açıklandı. Peki Maktu vergi nedir?

Maktu vergi ne demektir?

Maktu vergiler, yükümlülerden, genellikle eşit miktarlarda alınan vergilere verilen isimdir. Maktu vergi, mükellefler arasında ayrım yapılmaksızın, farklı oranlarda değil, herkesten eşit olarak alınan vergidir. Baş ve damga vergilerini örnek olarak verilebilir. Bazı harç türleri de bu vergi kapsamındadır.

Maktu vergiler nelerdir?

Baş vergileri, konut üzerinden aynı miktarlarda alınan vergiler, bu bakımdan maktu vergi sayılır.