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Ekonomi Maktu vergi nedir? Maktu vergi ne demektir?
Ekonomi

Maktu vergi nedir? Maktu vergi ne demektir?

Maktu vergi ne kadar? Resmi Gazete’de yayımlanan son dakika karara göre, sigaradan alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 67'den yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi ve asgari maktu vergiler ise yükseltildi. Peki maktu vergi nedir? Maktu vergi ne demektir? Maktu vergiler nelerdir? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:04:00 - 2020-12-25 09:05:13
Maktu vergi nedir? Maktu vergi ne demektir?

Sigaradan alınan ÖTV ve maktu vergi tutarları değiştirildi. Daha önce yüzde 67 ile yüzde 80 arasında değişen ÖTV oranları yüzde 63'e düşürülürken maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları ise zamlandı. Buna göre, sigaradaki ÖTV yüzde 63 olurken, maktu vergi 0.4851 TL ve asgari maktu vergi ise 0.4883 TL olarak açıklandı. Peki Maktu vergi nedir? 

Maktu vergi ne demektir?

Maktu vergiler, yükümlülerden, genellikle eşit miktarlarda alınan vergilere verilen isimdir. Maktu vergi, mükellefler arasında ayrım yapılmaksızın, farklı oranlarda değil, herkesten eşit olarak alınan vergidir. Baş ve damga vergilerini örnek olarak verilebilir. Bazı harç türleri de bu vergi kapsamındadır.

Maktu vergiler nelerdir?

Baş vergileri, konut üzerinden aynı miktarlarda alınan vergiler, bu bakımdan maktu vergi sayılır.

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