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Makine ihracatında rekor

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Ekim ayında ihracatta rekor artış gerçekleştiğini söyledi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 07:15
Makine ihracatında rekor

Türkiye’nin makine ihracatı, ilk 10 ayda yüzde 17,1 artarak 14 milyar dolara ulaştı. Sektörün en büyük 3 pazarı Almanya, ABD ve İngiltere oldu. İhracatta ilk 10 ürün grubu içerisinde en büyük artışlar inşaat ve madencilik makineleri, tarım ve ormancılık makineleri, pompa-kompresörler ve takım tezgahlarında gözlendi.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Ekim ayında ihracatta rekor artış gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bu yıl değişim oranları farklılık göstermekle birlikte neredeyse tüm alt sektörlerde ihracat artışı sağlamış olmamız, hepimiz için moral kaynağı olmuştur. Geçtiğimiz yılın 10 ayında 12 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yılın aynı dönemde 250 bin ton daha fazla makine sattık ve bu ticaretten 2 milyar dolar daha fazla gelir elde ettik. Bu performans makine sektörünün güç gösterisidir. Ülkemiz makinelerinin kalitesiyle beraber rekabet gücü de artıyor. Yerli üretime verilen desteklerin artarak sürmesi, sektörümüzün Avrupa’nın üretim merkezi haline gelme yolundaki çabalarına büyük katkı sağlayacaktır.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 07:15
  1. Kutlu Karavelioğlu
  2. Makine İhracatçıları Birliği

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