Makine ihracatı 11 ayda 15,3 milyar dolar oldu

Sektör, kasım ayında da 1.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye’de sanayi üretiminde güçlü bir toparlanma olduğunu belirtti. Genel imalat sanayiinin eski seviyelerine doğru yükselmeye başladığına dikkat çeken Karavelioğlu, şunları ifade etti: “Makine teçhizat yatırımlarının Almanya ve İngiltere’de yüzde 16, ABD’de ise yüzde 11 düştüğü 2020’yi biz, yüzde 9 artışla kapatacağız. Yurt içindeki toparlanma ihracat verilerimize de olumlu şekilde yansıyor. Dünya makine ihracatının 2020 sonunda 300 milyar dolara yakın kayıpla yüzde 12 kadar daralacağı tahmin ediliyor. Biz kaybımızı yüzde 5’e doğru çekerek, 1 milyar doların altında tutmayı başaracağız.”

Kapasite kullanımımız arttı

“Üretimimiz ve kapasite kullanım oranlarımız artmaya başladı” diyen Karavelioğlu, şöyle konuştu: “Karşılaştırmalı göstergelerimiz birçok ülkeden daha iyi. Örneğin Almanya’nın dünyadan makine ithalatı yüzde 13, Türkiye’den ise yüzde 6 düştü. İngiltere’nin dünyadan ithalatı yüzde 19, bizden ise yüzde 3.1 azaldı. İhracatımız düşerken dahi pazar payımızı arttırmamız umut verici.”