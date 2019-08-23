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Makine arızası veren parasailing otele zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı

23 Ağustos 2019 Cuma 17:39
Makine arızası veren parasailing otele zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makine arızası veren deniz paraşütünün otele zorunlu iniş yapması sonucu, iki kişi yaralandı.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir otelde tatilini geçiren ve isimleri henüz öğrenilmeyen yabancı uyruklu iki turist, parasailing (deniz paraşütü) yapmak için otelin su sporları birimine başvurdu.

Turistlerin havalandığı paraşütte, bir süre sonra makine arızası meydana geldi.

Tekne kaptanı tarafından otel içerisine zorunlu iniş yaptırılan turistler, hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Deniz paraşütünün otelin duvarına asılı kaldığı görüldü.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:39
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