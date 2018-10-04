MAK’ın son anketi! İstanbul ve Ankara AK Parti ile ‘devam’ diyor!

R.EKREM ŞAHAN / ANKARA

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi partiler hazırlıklarına başlarken, İstanbul ve Ankara’da seçim sonuçlarının ne olacağı şimdiden merak ediliyor. Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Akit’e önemli değerlendirmelerde bulundu. Kulat, Ankara’nın tüm ilçelerinde ayrı ayrı çalışmalar yaptıklarını ve son olarak Etimesgut ilçesinin çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.

KULAT: Adaylara göre durum değişebilir

“Çalışmalarımıza ara vermeksizin devam ediyoruz” diyen MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Ankara ve İstanbul’da bir el değiştirme büyükşehir anlamında çok ciddi bir şey olmazsa gözükmüyor. İktidar partisine karşı vatandaşın belediyecilik noktasında her şeye rağmen ciddi bir teveccühü var ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyor. İttifaklar içerisinde Özellikle MHP’nin İstanbul’da aday açıklamamış olması totalde 5 puanı var MHP’nin ama bunun yaklaşık 3 puanlık ilave olarak AK Parti’ye puan getirir. Tabi İstanbul’a AK Parti’nin çıkaracağı adaya göre de bu durum değişir. AK Parti son yıllara göre en ciddi aday tespit çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde yapıyor. 24 Haziran Seçimleri çok acil olduğu için ayrıntılı çalışmaları yeterince yapamadı” şeklinde konuştu.

Başkan adaylarının yüzde 85’i değişebilir

Mehmet Ali Kulat şöyle devam etti: “Yerel yönetimlerde çok başarılı bir isim Mehmet Özhaseki var. Özhaseki başarılı bir belediye başkanı ve bakanlık da yaptı. Seçim Kurulu Merkezi ve teşkilatlarda çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Türkiye’de 2014 seçimlerinde ortaya çıkan belediye başkanlarının ve görevden alınanlar da dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 85 oranında değişmesini bekliyoruz. Ankara, İstanbul, Balıkesir ve en son Ordu’da belediye başkanları değişti. Değişmeyenler de ciddi değişim olacak. Gelecek isimler şimdilik ölçülüyor. Ankara’da Mustafa Tuna büyük bir performans göstermeye başladı. Ama farklı isimler de gündeme geliyor. Melih Gökçek’in Ankara’da halen bir karşılığı var. İlçe belediye başkanları konuşulduğu gibi İstanbul içinde Numan Kurtulmuş ismi de son dönemlerde yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. Parti bazında İstanbul’da çok adaya bakılmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kefaleti İstanbul’da önemli. İzmir’de seçmen dağılımı itibariyle CHP’nin alma ihtimali var.”