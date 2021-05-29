Bebek katili, hain terör örgütü PKK, son dönemde model uçakların üzerine yerleştirdiği bombalarla askeri tesisleri hedef aldı. Bu girişimlerin hiçbiri başarılı olamadı. Pek çok kişi bu uçakların ne kadar yükseldiğini araştırıyor.

Maket uçaklar ne kadar yükselir?

Maket uçaklar ya da model uçaklar, uçak olarak tanımlanan cisimlerin belirli ölçeklerde küçültülerek oluşturulmuş uçma yeteneğine sahip kopyalarıdır. Model uçaklar uçmak için gerekli özelliklere sahiptir ve çeşitli yöntemler ile uçurulurlar.

Model uçakların özellikleri hızları ve ulaşacakları yükseklik marka ve modele göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle bu tip uçaktan en fazla 250 g/dm2 yükseğe çıkabiliyor.