  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SİHA'ları görmezden gelen sözde 'Prof' Özgür Demirtaş'ın "Kuzey Kore" cehaleti

Temel Karamollaoğlu'nun Taksim Camii tavrı tepki çekti!

Sosyal medya şarlatanı eşcinsel sapkın Murat Övüç'ün savunması 'pes' dedirtti!

Firari mafyanın videolarını firari FETÖ'cü değerlendirdi!

CNN International muhabirinin böcekle mücadelesi sosyal medyada viral oldu

Mustafa Karahasanoğlu, 'Taksim Camii' mücadelesinin tarihini anlattı: Alınacak büyük bir ders var

Ünlü finans kuruluşu, Türkiye'nin tahmini büyüme rakamlarını değiştirdi

ÖSYM’den Akit’e açıklama: Garip bir operasyon çekildi

Avusturya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah saldırı!

İP'li Ağıralioğlu kanlı ihtilalin yıldönümünde Menderes'i devirmek için darbe yaptıran CHP'nin kanalında konuştu!
Sürücüler dikkat! Artık zorunlu oldu
İstanbul'da 7 ilçeye kötü haber! 13 saat sürecek
Bakan duyurdu! Ödemeler 4 Haziran'da yapılacak
“Zina değil aile kurumu özendirilmeli”
Gündem Maket uçak nasıl düşürülür? Maket uçak ne oluyor?
Gündem

Maket uçak nasıl düşürülür? Maket uçak ne oluyor?

TSK maket uçakları nasıl düşürüyor? Son günlerde terör örgütü PKK'nın maket uçakla saldırı girişimlerinde bulunduğu haberleri gündeme geliyor. TSK'nın önlediği saldırıların ardından bu uçakların ne olduğu nasıl düşürüldüğü araştırılmaya başlandı. Peki, maket uçak nedir?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 11:51:00 - 2021-05-29 11:55:29
Maket uçak nasıl düşürülür? Maket uçak ne oluyor?

Beek katili terör örgütü PKK, Türk askerine karşı hain saldırılar düzenlemek için bu kez de maket uçak taktiğini kullanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere maket uçakla saldırı girişimde bulunuldu. Ancak Türk askerinin dikkati sayesinde söz konusu saldırıların önüne geçildi. Peki, maket uçak nedir?

Maket uçak nasıl düşürülür? Maket uçak ne oluyor?

Maket uçaklar ya da model uçaklar, uçak olarak tanımlanan cisimlerin belirli ölçeklerde küçültülerek oluşturulmuş uçma yeteneğine sahip kopyalarıdır. Model uçaklar uçmak için gerekli özelliklere sahiptir ve çeşitli yöntemler ile uçurulurlar.

PKK, söz konusu bu uçakların üzerine bomba düzeneği yerleştirerek askeri tesisleri hedef alıyor. Bu uçakların makineli tüfekle ateş edilerek düşürüldüğü bilgisi TSK tarafından açıklanmıştı.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı hangi gün bitiyor?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı hangi gün bitiyor?

Yaşam

Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı hangi gün bitiyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Temel Karamollaoğlu'nun Taksim Camii tavrı tepki çekti!
Gündem

Temel Karamollaoğlu'nun Taksim Camii tavrı tepki çekti!

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın hayali Taksim Camii'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Erbakan Hoca'nın mira..
13 barodan 'Sedat Peker' çağrısı
Gündem

13 barodan 'Sedat Peker' çağrısı

13 baro, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada yargı, iddialarda ismi geçen şahısl..
Bakan Soylu'dan aradığını bulamayan muhalifler birbirine düştü!
Gündem

Bakan Soylu'dan aradığını bulamayan muhalifler birbirine düştü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk olduğu Habertürk yayınından sonra Merdan Yanardağ ve Kübra Par birbirlerine karşılıklı suçlamalarda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay