Beek katili terör örgütü PKK, Türk askerine karşı hain saldırılar düzenlemek için bu kez de maket uçak taktiğini kullanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere maket uçakla saldırı girişimde bulunuldu. Ancak Türk askerinin dikkati sayesinde söz konusu saldırıların önüne geçildi. Peki, maket uçak nedir?

Maket uçak nasıl düşürülür? Maket uçak ne oluyor?

Maket uçaklar ya da model uçaklar, uçak olarak tanımlanan cisimlerin belirli ölçeklerde küçültülerek oluşturulmuş uçma yeteneğine sahip kopyalarıdır. Model uçaklar uçmak için gerekli özelliklere sahiptir ve çeşitli yöntemler ile uçurulurlar.

PKK, söz konusu bu uçakların üzerine bomba düzeneği yerleştirerek askeri tesisleri hedef alıyor. Bu uçakların makineli tüfekle ateş edilerek düşürüldüğü bilgisi TSK tarafından açıklanmıştı.